Italiano resta alla Fiorentina | accordo trovato | tifosi del Napoli spiazzati

(Di venerdì 9 giugno 2023)tra il tecnico ed il presidente della, si proseguirà per un altro anno. Ilricerca di un nuovo allenatore per sostituire Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha deciso di lasciare la panchina azzurra dopo un’annata straordinaria conclusasi con la vittoria dello scudetto. Un trionfo spettacolare che ha convinto Spalletti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...e Vincenzo. Summit costruttivo, utile a pianificare la prossima stagione che, salvo a questo punto ribaltoni difficilmente immaginabili, vedrà le parti proseguire insieme. Sullo sfondo...FIRENZE - Niente Napoli per Vincenzo, che resterà alla Fiorentina . È questo il risultato del vertice di oggi (venerdì 9 giugno) tra la dirigenza viola e il tecnico corteggiato dai campioni d'Italia, reduce dalla finale di ...... il piemontese Dindo Capelllo era fino alla sera di giovedi l'ultimoin pole alla 24 Ore , ...crea entusiasmo" E in ottica gara " Come passo in condizioni corsa e affidabilità la Toyota...

Niente Napoli per Italiano: resta alla Fiorentina Corriere dello Sport

La Fiorentina e Vincenzo Italiano avanti insieme almeno fino al 2024. Questo sembra essere il risultato dell'incontro lampo avvenuto oggi a Firenze tra l'allenatore ...Sullo sfondo resta l’interesse del Napoli per il tecnico ... Motivo per il quale non c’è stato alcun affondo in attesa che Fiorentina ed Italiano parlassero e si spiegassero. PARLA IL PRESIDENTE E ...