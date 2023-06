Italiano ha poca esperienza ad alti livelli | è davvero pronto per il grande salto nel Napoli? Gazzetta

(Di venerdì 9 giugno 2023) Vincenzosarebbel’allenatore giusto per ilcampione d’Italia? Se lo chiede ladello Sport in un articolo a firma di Fabio Bianchi. Dal punto di vista del gioco probabilmente sì, ma dal punto di vista della gestione il tecnico della Fiorentina sembra ancora troppo poco esperto. Lascrive: “per il, è il profilo giusto per? Tatticamente e tecnicamente sì, pochi dubbi. Il 4-3-3 è sempre stato il suo dogma, la Fiorentina per tanti versi assomiglia alla squadra che ha vinto lo scudetto, pressing alto, possesso e l’idea di comandare sempre la partita. Lo si è visto anche con il West Ham, che sulla carta era più forte. Anche nel gioco dal basso, ...

... recepite e sintetizzate in un comunicato scritto in unchiaro e comprensibile dalla ... accusa la Presidente della Commissione Politiche sociali, di aver prestatoattenzione ad alcune ..., professore di Computer Science alla Luiss Guido Carli, Mario Morcellini, professore ... mentre il 16,1% non sa che cosa pensare, evidenziando ancora unaconoscenza dell'argomento. Su ...Sul secondo gol la Fiorentina ha sbagliato la distanza e poi si è vista laqualità dei difensori. Lì o scappi prima o metti l'attaccante in fuorigioco.al Napoli non ce lo vedo. Ha ...

Italiano ha poca esperienza ad alti livelli, è davvero pronto per il ... IlNapolista

I pazienti del dottor García di Almudena Grandes, pubblicato in Italia da Guanda nel 2018 - Vincitore in Spagna del Premio Nacional de Narrativa -; è diventato poche settimane fa una serie tv su ...ADL aspetta l’esito per capire se sarà possibile avviare il dialogo con Vincenzo e intanto sonda un altro profilo ...