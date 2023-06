Italia | vittoria per 12-0 contro il Cagliari Primavera

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 giugno 2023) La Nazionale di Mancini si impone per 13-0 nell’amichevole organizzataladel. Tutti i dettagli L’ha iniziato la sua preparazione in Sardegna in vista delle final four di Nations League. La squadra di Roberto Mancini ha affrontato ladel, imponendosi per 13-0. In gol Chiesa (x2), Raspadori (x2), Retegui (x2), Spinazzola, Pellegrini, Immobile, Locatelli e Zaniolo (x2). Inizia quindi in maniera positiva il ritiro degli azzurri che proseguirà fino alla semifinale di Nations League il prossimo 15 giugnola Spagna.