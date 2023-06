Italia-Uruguay | Finale Mondiali Under 20 | quando si gioca | data | programma | orario | tv e streaming

(Di venerdì 9 giugno 2023) L’affronterà l’nelladei20 di calcio, che andrà in scena domenica 11 giugno (ore 23.00ne) allo Stadio Città di La Plata (Argentina). La nostra Nazionale si è resa protagonista di una splendida cavalcata in terra sudamericana: dopo aver battuto il Brasile e la Repubblica Dominicana nella fase a gironi (in mezzo il ko contro la Nigeria), ha giganteggiato nella fase a eliminazione diretta battendo nell’ordine Inghilterra, Colombia e Corea del Sud. L’ha invece regolato Gambia, USA e Israele dopo che nel girone aveva perso contro l’Inghilterra. L’giocherà la sua primain questa rassegna iridi categoria, dopo il terzo posto raggiunto nel 2017 (battendo ...

L'Italia batte la Corea del Sud e l'Uruguay supera Israele: le finaliste del Mondiale Under 20, che sarà a tinge genoane con Lipani e Matturro ...