Italia lasciata sola sui migranti L' appello di Meloni a Scholz

Leggi su iltempo

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ial centro dell'incontro a Palazzo Chigi fra il cancelliere tedesco Olafe il presidente del Consiglio Giorgia. L'ha rivendicato la «solitudine» con cui negli ultimi mesi ha affrontato la questione migratoria, per la premier il Paese negli ultimi mesi ha salvato«in lungo e largo per tutto il Mediterraneo» con un lavoro «straordinario». Un giudizio condiviso anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, ricevendo al Quirinale una rappresentanza della Marina militare, ha dichiarato: «Desidero sottolineare la preziosa opera delle Capitanerie di Porto, con il quotidiano e tenace impegno di controllo dei fenomeni migratori via mare, e con il doveroso e meritorio soccorso aiin difficoltà nel mare». Lo stesso ...