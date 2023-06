Italia in finale ai Mondiali Under 20 | gli azzurri giocano in Serie A? E c’è un fenomeno all’estero…

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) Quasi nessuno di loro gioca inA. Solo Tommaso Baldanzi, tra i 21 convocati di Carmine Nunziata per i20, è stato titolare inA nel corso di questa stagione. Un dato che francamente non sorprende. L’, si sa, è un Paese per vecchi. E non solo nel calcio. Dove comunque rappresenta uno dei più grossi problemi del nostro movimento: il salto dal settore giovanile al campionato degli adulti, da noi, è come un quadruplo carpiato e mezzo nel nuoto o un quadruplo toe-loop nel pattinaggio su ghiaccio. Impossibile o quasi. La dimostrazione arriva tutti i week end dai campi dellaA. E dalle scelte che tanti club fanno in sede di mercato estivo. Quasi nessuno riduce le rose a 24 giocatori inserendo i quattro o cinque migliori prospetti del proprio vivaio. La ...