(Di venerdì 9 giugno 2023) Uno squarcio azzurro nel cuore della notte, un colpo tricolore che scalda i cuori di tutti gli appassionati di calcio, una magia al cardiopalma che ci spinge a un solo passo dall’apoteosi. L’si è qualificata alladei20, sconfiggendo ladel Sud per 2-1 nella sfida andata in scena allo Stadio Unico Diego Armando Maradona di La Plata (Argentina). La nostra Nazionale ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo (il primo della propria storia) che andrà in scena domenica 11 giugno (ore 23.00), gli azzurri incroceranno l’Uruguay (sconfitto dall’Argentina nel 1997 e dalla Francia nel 2013) con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio dopo il terzo posto del 2017 e la quarta piazza del 2019. A decidere la partita è stata una spettacolare ...

Italia da delirio: Finale ai Mondiali Under 20, Simone Pafundi entra e pennella la punizione dell'apoteosi. Corea ko OA Sport

L'ennesima marcatura di Cesare Casadei al Mondiale U20 manda in visibilio i tifosi azzurri sui social: ecco le reazioni Casadei segna ancora per l'Italia U20, anche nella semifinale del Mondiale contr ...