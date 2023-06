(Di venerdì 9 giugno 2023)venerdì 9 giugno (ore 22.30) si gioca, match valido per ladimaschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Ottawa (Canada) per disputare la sterza partita nel prestigioso torneo internazionale itinerante. Dopo le sconfitte per 3-0 maturate contro Argentina e USA, la nostra Nazionale cerca un pronto riscatto contro la compagine caraibica. I Campioni del Mondo proveranno ad alzare la testa contro una delle avversarie più insidiose e imprevedibili del circuito. Il CT Fefé De Giorgi punterà in particolar modo sull’opposto Yuri Romanò, ma anche sugli schiacciatori Tommaso Rinaldi, Mattia Bottolo, Francesco Recine, sul libero Fabio Balaso. Sono assenti big del calibro di Simone Giannelli, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, ...

... Dondero ha documentato le realtà più disparate: l'del dopoguerra e la Spagna di Franco, il ... E poi il Portogallo,, la Cambogia, il Brasile, la Russia, Kabul e infine l'Africa, che lo ...Una base a, a circa 160 chilometri dalla Florida, consentirà ai servizi di intelligence cinesi di raccogliere le comunicazioni elettroniche nel sud est degli Stati Uniti, dove sono collocate ...Leonel ha iniziato la sua carriera in, ma si è trasferito innel 1998, giocando nella Serie A2 con il Livorno. Dopo due stagioni in Toscana, è passato al massimo campionato italiano nel ...

Italia-Cuba oggi in tv, Nations League volley 2023: orario, programma, streaming OA Sport

Oggi venerdì 9 giugno (ore 22.30) si gioca Italia-Cuba, match valido per la Nations League 2023 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Ottawa (Canada) per disputare la sterza partita n ...Seconda sconfitta di fila per l'Italvolley: gli USA dominano e chiudono 3-0 con un Micah Christenson super in regia. Azzurri male in ricezione e mai in partita. Torey Defalco il migliore in campo (15 ...