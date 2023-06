Illustrando gli argomenti sul tavolo dell'incontro, l'amministratore delegato di, Paolo, ha spiegato:"Questo è un incontro istituzionale, l'assemblea generale di Eurogas che è la più ...In particolare,rileva le attività idriche di Veolia in 3 regioni italiane: Lazio, Campania ... ha commentato l'amministratore delegato, Paolo. Fuori dal listino principale, in rialzo ......nella più ampia strategia tracciata dache prevede il potenziamento della presenza del gruppo nel settore idrico". A cui si aggiunge il commento l'amministratore delegato, Paolo: "...

Italgas, Gallo: "Transizione sia sicura, sostenibile e competitiva" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Roma, 9 giu. (askanews) - Una transizione energetica sicura, sostenibile e competitiva. E' questo il tema al centro del dibattito che ha preceduto l'assemblea 2023 di Eurogas, l'associazione europea c ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...