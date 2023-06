Istanbul sta con l’Inter e… Calhanoglu! Alt?ntop spera nel trionfo ? TS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 9 giugno 2023)è approdata nella serata di ieri aed è già massimo appoggio da parte della città alla squadra nerazzurra e ad HakanLo sottolinea Tuttosport che riporta anche le parole di Hamit Alt?ntop, ex Bayern Monaco che nel 2010 sfidòin finale di Champions League. DALLA PARTE DEL? Pernon sarà certamente facile contro il Manchester City domani sera in finale di Champions League (vedi articolo). Ma la squadra di Simone Inzaghi ce la metterà tutta per fare del proprio meglio. Tuttosport, poi, ha anche sottolineato come la città disia vicina alla squadra di Inzaghi e ovviamente ad Hakan Calhanoglu. Il quotidiano sportivo ha con l’occasione riportato, infatti, le parole di Hamit Alt?ntop, ex giocatore del Bayern Monaco ...