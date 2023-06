Israele in semifinale? Scatta la censura araba | ecco il tabellone ufficiale | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) Delegittimazione e boicottaggio assumono spesso volti diversi: cinici, sprezzanti e, a volte, violenti. Peggio ancora quando non assumono alcun volto, lasciando un buco nero, una, un bollino rosso che viene a dire «vietato ai minori di». Di? Qualunque età, purché appartengano a una certa fetta di mondo. È capitato alla giovane nazionale israeliana che, dopo aver battuto il Brasile ai Mondiali Under 20 (un risultato incredibile per una squadra dal passato calcistico tanto scarso), è approdata incontro la temibile nazionale dell'Uruguay. Una fiaba in perfetto stile Disney che tanto piace agli appassionati di calcio: l'“underdog” che batte le preparate avversarie contro ogni probabilità e si arrampica ai vertici della classifica. Tutto è bene quel che (quasi) finisce bene, se solo non fosse che la giovane nazionale in questione è stata ...