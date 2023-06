Isola dei Famosi | una missione per Alessandra dei Jalisse | le confessioni dei naufraghi 

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 9 giugno 2023)dei, unaperDrusian dei: ledeidei, la 17esima edizione volge quasi al termine. L’avventura in Honduras per i naufraghi prosegue nonostante gli innumerevoli confronti e scontri. Leggi anche –> Oriana Marzoli annuncia: “Ecco cosa farò a L’deispagnola” Le dichiarazioni dei naufraghi… “Lo spirito dell’ama la verità in quella cassa ci sono tre succulenti piatti che dovrai donare a chi ritieni sinceramente alle domande che lo spirito dell’ha deciso di sottoporre agli altri naufraghi” legge, la naufraga in confessionale rivela: “E’ la prima ...