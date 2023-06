Isola dei Famosi | lite tra Helena e Gian Maria | lui tira in ballo Carlo | ma lei gli ride in faccia

Manca poco alla finale de L'Famosi che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, andrà in onda il prossimo lunedì 19 giugno 2023 in prima serata su Canale 5 . Nell'attesa, il naufrago Andrea Lo Cicero si è lasciato andare ...Gli Aironi Cenerini trovano casa sull'Viscontea 14 Aprile " (S)Punti di Vista. Al via il ... Ognissanti e FestaMorti, come venivano celebrati dai nostri nonni 29 Ottobre " (S)punti di Vista.Più affascinante Two Feet Bay , un complesso di caverne in cui è possibile ammirare antichi graffitiprimi abitanti dell'

Cristina Scuccia, scatenata sull'Isola: "Vedo cose strane", veleno puro Liberoquotidiano.it

All’Isola dei famosi 2023, Cristina Scuccia non crede che l’avvicinamento di Marco Mazzoli a Helena Prestes sia sincero ...Dopo essersi candidato in qualità di concorrente all'ottava edizione del GFVip, Niccolò Centini tuona contro Alfonso Signorini ...