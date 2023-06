Isola dei Famosi | Ilary Blasi fuori? “Berlusconi non soddisfatto”

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 9 giugno 2023) Un anno molto turbolento per, che però è tornata comunque in prima serata come previsto per la nuova edizione de L’dei, ormai nel vivo del reality. Le aspettative di Pier Silviosembravano essere però ben più alte. Ecco di cosa non sarebbeè tornata solo poco più di un mese fa al timone de L’dei. Dopo il turbolento divorzio con Francesco Totti, lasi è dedicata alla famiglia, al suo nuovo amore ed è anche tornata in prima serata sul piccolo schermo, com’era previsto. Peccato che però il suo debutto a L’deinon abbiale aspettative dei vertici ...