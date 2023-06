Isola dei Famosi | gioco della verità | tra i naufraghi scoppia la bufera

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nel daytime di oggi dell’deii concorrenti hanno fatto il. Come era prevedibile, in men che non si dica èto il caos. I concorrenti hanno cominciato a vomitarsi addosso tutto l’astio reciproco che nutrono l’uno verso l’altro. Come sempre, la più bersagliata è stata Helena Prestes. Soprattutto Pamela Camassa L'articolo proviene da KontroKultura.