Isabella Ricci | colpo di scena La notizia più clamorosa arriva dopo l’addio con Fabio

(Di venerdì 9 giugno 2023) Le riprese di Uomini e Donne 2023/2024 verranno mandate in onda a settembre. Maria De Filippi e tutta quanta la sua troupe stanno già lavorando per apportare al programma delle modifiche, così da mantenere sempre un pubblico attento. Nel frattempo si vocifera già su chi farà parte del cast nella nuova edizione e su chi tra i partecipanti storici rivedremo ancora mettersi in gioco. Il primo nome venuto fuori è quello di Armando Incarnato, cavaliere storico di Uomini e Donne, capace di creare continue dinamiche nel programma. Nonostante sia lì da diversi anni non è ancora riuscito a trovare la donna della sua vita e dunque lo rivedremo protagonista del cast nella prossima stagione. Questo ovviamente soltanto se durante l'estate non creerà alcun legame con una donna.