Irama e Rkomi | fuori il singolo Hollywood e il visual video

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 9 giugno 2023), il primoche anticipa il joint album di, accompagnato dalclip ufficiale A qualche giorno dall’annuncio a sorpresa di No Stress, il joint album di(un progetto fortemente voluto dai due artisti, uniti da una solida amicizia oltre che da una grande affinità musicale), arriva il primoestratto dal progetto, dal titolo. Il brano è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 9 giugno per Warner Music Italia/Island Records. Prodotto da Shablo, un’istituzione nel suo campo e da sempre amico e mentore dicon i suoi richiami al G-Funk ...