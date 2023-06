Inzaghi “Testa e cuore | possiamo scrivere la storia”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 giugno 2023) ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – “In una gara come questa saranno fondamentali le gambe, ma anche lagiusta e ilper superare ogni ostacolo che ci troveremo di fronte”. Così Simone, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa alla vigilia dell’attesissima finale di Champions League contro il Manchester City in programma domani a Istanbul. “Servirà lucidità, la forza per fare quella corsa in più e come detto ilper credere fino alla fine in un risultato positivo – ha sottolineato il mister nerazzurro – Sappiamo di avere sotto mano l’opportunità diladel nostro club. Metteremo grandissimo impegno per provare tutti insieme a realizzare un’impresa. Vedo serenità nel gruppo e nello staff, nonostante una tensione che sta logicamente salendo. Ho la ...