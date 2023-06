Inzaghi non da solo presenta Manchester City-Inter | oggi conferenza stampa di vigilia

Leggi su inter-news

(Di venerdì 9 giugno 2023)sarà protagonistacon ladi: domani si gioca, match valido per la finale di Champions League 2022-2023. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.– Simonetorna a parlare in vista dell’ultimo grande appuntamento della stagione.è la partita dell’anno, la finale di Champions League, l’evento più grande che il calcio di club possa produrre. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle 21 ora italiana all’Ataturk Olimpiyat Stadyumu nella classica...