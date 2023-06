Inzaghi | «Nei momenti difficili siamo cresciuti di più Insieme proveremo a fare un’impresa»

... "Mi fanno piacere le sue parole, che non sono mancate in privato anchemomenti difficili. Le ... Prima che parlasse, hanno avuto modo di rispondere alle domande anche i tre alfieri dell'...Tante volte hanno depennato l'Inter e, la parabola sua e dell'Inter vi unisce ancora di più... ma mi ha sempre confortato con telefonatemomenti difficili. Mi ha sempre dato grande forza, ......della conferenza stampa che questo pomeriggio ad Istanbul ha preceduto quella di Simone. ... rassicurando i tifosi soprattutto in merito al fastidio alla caviglia accusatomesi scorsi. ...

Inter, Inzaghi: "Dovremo essere lucidi e restare in partita anche nei momenti di difficoltà" TUTTO mercato WEB

In questa vigilia Simone Inzaghi ha presenziato alla consueta conferenza stampa ... da fare per la finale ha rivelato che solo negli ultimi due mesi ha potuto farle: “Nei primi cinque non è stato così ..."Se c'è voglia di andare a giocarsi la finale Assolutamente, io e i giocatori ce la stiamo gustando perché dopo la finale abbiamo dovuto meritarci un posto in Champions e ...