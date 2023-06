Inzaghi | «Inter | vogliamo fare la storia! Testa e cuore Mkhitaryan…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 9 giugno 2023) Perdichiarazioni della vigilia in conferenza stampa, in vista della finale di Champions League Manchester City-. Ecco come l’allenatore ha presentato la partitissima di Istanbul, qui la diretta con i tre giocatori con lui (Calhanoglu, Darmian e Lautaro Martinez). CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonealla vigilia di Manchester City-. La storia del calcio è piena di squadre che hanno sovvertito i pronostici, cosa ha detto ai suoi? Noi chiaramente sappiamo domani il tipo di partita che dovremo. Sappiamo che il Manchester City è la squadra in questo momento più forte al mondo, l’ha dimostrato anche nelle pochissime sconfitte che ha avuto. Ma sappiamo il percorso che abbiamo fatto, siamo orgogliosi di essere arrivati fin qua e ...