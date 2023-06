Inzaghi | «11 saranno loro | 11 saremo noi Inter | facciamo squadra»

Io penso cheimportanti le gambe, la testa, che ci servirà per rimanere lucidi in ogni ...non si esprime sul dubbio Lukaku o Dzeko, mentre su Mkhtaryan ha 'buone sensazioni ma dovrò ...ISTANBUL (TURCHIA) " "In una gara come questafondamentali le gambe, ma anche la testa giusta e il cuore per superare ogni ostacolo che ci troveremo di fronte". Così Simone, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa alla vigilia ...Grande rispetto per la squadra di Simonee idee chiare sugli avversari. "Conosciamo l'Inter. Non cimolte occasioni all'inizio. Dobbiamo provare a giocare come facciamo, sperando di ...

Inzaghi: "Non vogliamo fermarci. Loro favoriti, ma giocheremo nel migliore dei modi" La Gazzetta dello Sport

Champions League, le parole di Darmian. Alla viglia della finale di Champions League la voce di è quella che si è sentita in conferenza per l’Inter, ovviamente insieme a quella di Simone Inzaghi. Dovr ...Vigilia della finale di Champions a Istanbul. L'attaccante ha rinnovato con l'Atletico. Djokovic è il primo finalista a Parigi ...