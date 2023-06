Inter | una finale di Champions League da outsider

(Di venerdì 9 giugno 2023) Treda una parte, zero dall’altra. Eppure, la super favorita di questo incontro è la società che non ha mai alzato il più importante dei trofei del panorama calcistico europeo dedicato ai club. Sembra, davvero, un controsenso, ma la realtà è proprio questa: il super Manchester City di Pep Guardiola vuole assolutamente centrare la prima conquista della coppa dalle grandi orecchie della sua storia realizzando, così, un fenomenale Triplete. Parola, quest’ultima appena sussurrata, che tanto ha fatto godere anni fa l’, ai tempi guidato da Josè Mourinho: dopo aver vinto Premiere FA Cup, gli inglesi sperano di emulare quello straordinario corso nerazzurro che fece impallidire tutte le avversarie. Gli anglosassoni sono più attrezzati, oggettivamente, ma i meneghini di Simone Inzaghi riescono ...

Il problema, più che altro, è che ogni giocatore che il City tira fuori è buono, hanno un grande allenatore mapartita èpartita e può succedere di tutto', ha detto a 'Il Giorno'., ...Vicino a lui agiscono gli altri fantasisti: l'dovrà badare soprattutto a Bernardo Silva , l'uomo che ha affondato il Real Madrid, protagonista distagione sontuosa. I pregi del City: l'arma ...'Ultimamente il mio nome è stato legato all'. È un grande club constoria fantastica. Il proprietario ha tuttavia dichiarato che il club non è in vendita. È qualcosa che va rispettata e ora ...

VIDEO - Mohamed, dalla Libia a Istanbul per sostenere l'Inter. Una fede nata con Ronaldo Fcinternews.it

Già un paio di mesi fa, proprio nei nostri studi di Sky, si era lanciato in una previsione che ora potrebbe ritorcerglisi contro: “Voglio l’Inter in finale di Champions. Rispetto a Milan, Napoli e ...Il Manchester City di Guardiola è cresciuto giorno per giorno, ha inserito un calciatore come Haaland e ora vuole il Treble.