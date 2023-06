Inter | questa finale te la sei meritata

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il 13 giugno 2022 Erling Haaland firmava con il Manchester City: il centravanti più spietato del pianeta nella squadra più sofisticata del pianeta. Che cosa sarebbe potuto succedere? «Guardiola non ama i centravanti!», «Sarà un cortocircuito!», «Ma quale Haaland, il colpo lo ha fatto il Liverpool con Darwin Núñez!». Dodici mesi più tardi, pure i detrattori più hardcore si sono dovuti ricredere: Haaland ha segnato 52 gol in 52 partite (36 in 35 match di Premier, ballando sulle macerie dei primati del campionato più fashionable al mondo), il Man City è diventata una squadra semplicemente ingiocabile, con soluzioni offensive troppo numerose per poterle neutralizzarle tutte insieme. Il Real Madrid, che lo scorso anno si era bullato con questi parvenu inglesi sbattendogli in faccia la mistica del Bernabéu e del suo pedigree da Champions, quest’anno è stato annichilito con quattro gol e ...