Inter | piace Aliseda del Lugano | c'è la concorrenza del Monza

, Casadei nuovo rimpianto dei tifosi . Italia Under 20: Pafundialle big . Casadei punta di diamante dell'Italia U20 . Quando nello scorso agosto il Chelsea decise di pagare 15 milioni di ...Infine su Retegui, inseguito sul mercato proprio dall'e protagonista con la maglia della Nazionale italiana: 'Mi, è cresciuto in fretta. Ha qualità, le mentalità giusta. Sono sicuro che ..., nel caso in cui parta Gundogan, Mateo Kovacic , ex centrocampista proprio dell'che ha esaurito il suo ciclo al Chelsea.

Calciomercato Inter, per l'attacco piace Lukebakio dell'Hertha Sky Sport

I tifosi dell'Inter infuriati per la cessione della scorsa estate di Casadei, esploso ai Mondiali Under 20. Pafundi è incedibile per l’Udinese, ma in estate può scatenarsi un’asta ...Sabato 10 giugno l'Inter incontrerà il Manchester City per la finale di Champions League. Dopo 13 anni dall'ultima vittoria, ora i nerazzurri hanno di nuovo una possibilità per conquistare la coppa.