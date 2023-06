Inter | Onana | 'Manchester City? Sono i migliori ma lo dimostrino Ho paura solo di Dio'

...ad Istanbul l'giocarsi la Champions League contro il Manchester City. In effetti i giocatori appaiono se non sereni comunque abbastanza tranquilli, come ha confermato il portiere André, ...(3 - 5 - 2) -; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Nella testa di Guardiola la formazione è praticamente fatta: alle ...Il giocatore decisivo per l'domani secondo Guardiola: " Per come giocano,è fondamentale. Bastoni è eccezionale in quello che fa, aiuta ad avere una connessione migliore con gli ...

André Onana, portiere dell'Inter che domani sfiderà il Manchester City in finale di Champions League, ha parlato a Manchester Evening News: "Probabilmente sono la migliore squadra del mondo, ma sabato ...Inter, in attacco Dzeko con Lautaro. Brozovic in regia Per quanto riguarda la formazione di partenza, sembra essere definita. Darmian, Acerbi e Bastoni a protezione di Onana. Dumfries e Dimarco sulle ...