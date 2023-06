Inter | non solo Carlos Augusto | piace anche un altro profilo ? TS

(Di venerdì 9 giugno 2023) L’si sta concentrando al massimo sulla finale di Champions League, mentre Marotta e Ausilio iniziano a ragionaresul mercato e sui profili che potrebbero fare al caso della squadra.(vedi QUI), ma non. Tuttosport rivelaunnome.ESSE ? L’si sta concentrando sulla finale di Champions League da affrontare domani sera contro il Mster City. Nel mentre, poi, Marotta e Ausilio stanno pensando ai primi innesti di mercato per andare a rinforzare la squadra. Secondo Tuttosport, oltre anel mirino c’èDodi Lukebakio, attaccante di 26 anni. Il belga ha giocato questa stagione ...

Leggi anche Alla scoperta dell'Miami, la nuova 'casa' di Messi Messi annuncia: 'tornerò al Barcellona, andrò all'Miami' Leggi i commenti Calcio Estero: tutte le notizie 9 giugno - 08:......due rigori mariuscendo a neutralizzare il terzo e il quarto messi a segno dagli avversari. Quando il Borussia sorprese la Juventus La finale che più rassomiglia quella in vista per l'è ...DELIRIO DUOMO La festa spontanea qualora l'conquistasse la Coppapotrebbe comunque essere fermata. Un fiume di tifosi, con bandiere e magliette, si dirigerà in zona Duomo. E la febbre da ...

Zhang: "Inter, si può fare. La Champions non è un sogno impossibile" La Gazzetta dello Sport

Il costo per raggiungere l'obiettivo Maggiore degli aiuti che il governo italiano ha stanziato per l'alluvione in Romagna ...Steven Zhang, presidente dell'Inter ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, alla vigilia della finale di Champions League ...