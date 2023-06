Inter | Inzaghi | ‘Mkhitaryan sta bene Le parole di Zhang? Sono felice | ma lo ringrazio per una telefonata’

Bisogna capire se l'darà il via libera a questa operazione. Ma in questo momento si pensa ... Ovvio che molto dipenda anche da come andrà domani sera e, nel caso la squadra di Simone...Toccherà alla sorprendentedi Simone, che arriva a Istanbul vestendo i panni dell'outsider, sfidare quelli che, al momento, sono i più forti del mondo: Pep Guardiola e il suo Manchester ...L'si gioca la vittoria della Champions League ad Istanbul contro il Manchester City. Alla vigilia della finale le parole del tecnico nerazzurro Simone. Simone(LaPresse) - ...

Inter, Inzaghi: “Proviamo a scrivere la storia. Mkhitaryan Decido domani” fcinter1908

Ha zittito con i fatti le voci su di lui. Dà il meglio di sé nei momenti di tensione. Ha insegnato ai suoi calciatori a pensare solo al campo Domani sera la finale di Champions League vedrà contro Man ..."Il Manchester City in questo momento è la squadra più forte del mondo, ma siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui e, con una concentrazione incredibile, sapremo di dover limitare gli errori, per ...