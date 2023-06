Inter | il prezzo è fissato | addio a 35 milioni

Domani, sabato 10 giugno, Manchester City esi sfideranno all'Ataturk Olympic Stadium di ...biglietti a disposizione saranno esclusivamente per la sezione parterre e saranno in vendita al......cover story per il ricchissimo Sportweek in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport (al... Vi raccontiamo cosa unisce e cosa divide Manchester City e, numeri, segreti e curiosità delle ...Vende al raddoppio (rispetto aldi mercato) i grandi magazzini Standa a Silvio Berlusconi, ... gli uomini di Eriksson perdono la finale tutta italiana contro l'del Fenomeno Ronaldo e di ...

Cessione Inter, non solo Zilliacus: nuovo fondo e prezzo già fissato CalcioMercato.it

A tre giorni dall'annuncio del passaggio di Leo Messi dal PSG all'Inter Miami di David Beckham si contano già le prime grandi conseguenze: il club americano ha conosciuto un forte incremento di follow ...Il miliardario finlandese continua a nominare l'Inter sui social: Zilliacus potrebbe essere pronto all'offerta ufficiale ...