Inter | contatti per Carlos Augusto | l’incastro di mercato

Il mercato della Juventus avanza tra valutazioni,e incontri. Come quello di ieri alla Continassa con uno degli agenti degli azzurri Nicolò ...e Milan), ecco un nuovo appuntamento. ......costanti con i rappresentati del classe 1995 libero da vincoli contrattuali dopo gli ultimi quattro anni al Borussia Moenchenglabdach. Su di lui c'è il forte il Psg, l'è defilata. Il ...Le due parti hanno ripreso ie ci sono stati passi in avanti per arrivare a un'intesa ... Sam Allardyce - Leeds, Tudor - Marsiglia e Phil Neville -Miami . Da Conte a Nagelsmann, da ...

INTER SU CARLOS AUGUSTO: AVVIATI I CONTATTI COL MONZA - Sportmediaset Sport Mediaset

Cambio di passo. Il saltare l’uomo. L’estrarre la giocata dal nulla. L’Inter ha messo gli occhi su Dodi Lukebakio, talentuoso attaccante di 26 anni dell’ Hertha Berlino che in questa stagione ha colle ...L'Inter è in pressing sul Monza per l'esterno sinistro Carlos ... La società meneghina avrebbe avviato già da tempo i contatti con gli agenti del giocatore brasiliano per anticipare la concorrenza.