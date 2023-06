Infortunati e squalificati | chi salta la Finale di Champions League? Gli scenari in casa Inter

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tra poco più di 24 ore sarà in scena l’attesissimadella2022-2023. Il palcoscenico sarà quello dello stadio Atarurk di Istanbul (Turchia) e sarà loo ideale per la super-sfida trae Manchester City. Alle ore 21.00, l’arbitro Marciniak darà il via all’incontro con i nerazzurri a caccia della quarta coppa della propria storia. La formazione allenata da mister Simone Inzaghi si presenta al grandissimo evento con il vento in poppa e, soprattutto, la rosa pressochè al completo. L’unico dubbio che permane è quello riguardante le condizioni fisiche di Henrikh Mkhitaryan che sta provando a recuperare davvero all’ultimo secondo per dare il proprio contributo. Per il resto, la squadra che si è appena aggiudicata la Coppa Italia, è al completo. Non ci sono, infatti, ...