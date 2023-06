Inflazione Coldiretti | Si spende di più +7 | 3% per mangiare meno

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 giugno 2023) – Il caro prezzi taglia del 4,9% le quantità di prodotti alimentari acquistate dagli italiani nel 2023 che sono però costretti però are comunque il 7,3% in più a causa dei rincari determinati dall’. È quanto emerge dall’analisisulla base dei dati Istat relativi al primo quadrimestre in riferimento al rafforzamento delle azioni di monitoraggio dei prezzi annunciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), Adolfo Urso per contrastare l’. Il risultato è che i consumi domestici di ortofrutta fresca delle famiglie sono diminuiti dell’8% nei primi tre mesi del 2023 con ciascun italiano che, indipendentemente dall’età, ne ha consumata dell’anno quasi 2 kg inrispetto allo stesso periodo dell’anno dello scorso anno secondo elaborazioni ...