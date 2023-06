(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDuecentocinquantamilaper decorare un tratto di strada pari a 350 metri. Sono i numeri dell’che domenica 11 giugno, in occasione del Corpus Domini, colorerà Sant’Antonio Abate (Napoli): ”Sarà unastraordinaria, che decorerà per un giorno intero un tratto di via Scafati, grazie al progetto dei floricoltori, alle associazioni e ai tanti volontari che stanno partecipando’‘ sottolinea Ilaria Abagnale, sindaca della città che presenta così ”Sant’Antonio Abate in fiore”, che prevede la realizzazione di quadri a tema sacro, in programma dalle 10 alle 19, quando dal centro pastorale Santa Maria Rosanova partirà la processione che attraverserà il tratto decorato compreso tra l’incrocio di via Paolo Borsellino e piazza Libertà. ”Dopo un confronto con associazioni nazionali quali ...

'Ringraziamo tutti gli abatesi che da anni si adoperano per realizzare l'dedizione e che quest'anno sono pronti a coinvolgere associazioni locali, singoli cittadini, famiglie e bambini ...Di anno in anno, sono tantissime le persone che raggiungono la storica Acropoli per vedere il favoloso tappeto floreale, realizzatoi colori della natura. L'appuntamento è per domenica 11 giugno, dalle ore 8 alle ore 22, nella suggestiva chiesa dedicata ai santi Anna e Gioacchino. Nella serata di lunedì 12, alle ore 21:00 ...... che faranno da magica cornice alla realizzazione della tradizionale. Quest'anno si comincia già domani sera per un appuntamento straordinario: in coincidenzala "Lunga notte delle ...

Infiorata con 250mila fiori nel Napoletano - Campania Agenzia ANSA

(ANSA) - SANT'ANTONIO ABATE, 09 GIU - Duecentocinquantamila fiori per decorare un tratto di strada pari a 350 metri. Sono i numeri dell'infiorata che domenica 11 giugno, in occasione del Corpus Domini ...