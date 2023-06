Incontro Casellati - sindacati Paolo Capone | Leader UGL | “Rafforzare poteri del Presidente del Consiglio per migliorare azione di governo”

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 9 giugno 2023) “La riforma della Parte II della Costituzione è un tassello fondamentale per garantire una migliore efficienza dell’di. Come UGL, pertanto, siamo favorevoli alla massima condivisione possibile tra le forze politiche e sociali del Paese. Per salvaguardare la stabilità istituzionale e d