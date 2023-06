Incisa Scapaccino | uccide la compagna e poi tenta il suicidio | 50enne in ospedale ad Asti

Ha ucciso la compagna a coltellate e subito dopo ha tentato di togliersi la vita: il responsabile dell'ennesimo femminicidio , avvenuto ad, nell'Astigiano, è un uomo di circa 50 anni, Paolo Riccone, originario di Nizza Monferrato. Sul luogo del delitto, un'abitazione di via XX settembre , sono intervenuti i Carabinieri,...È stato arrestato dai carabinieri l'uomo di circa 50 anni che oggi a(Asti) avrebbe ucciso la convivente per poi tentare di togliersi la vita. Paolo Riccone originario dell'Astigiano, lavora come consulente a Roma. Secondo i primi accertamenti era ...Abbonamenti Contattaci Edizione Digitale Fai pubblicità con noi Necrologie Menu Abbonamenti Contattaci Edizione Digitale Fai pubblicità con noi Necrologie

Omicidio a Incisa Scapaccino: uccide la compagna a coltellate, poi tenta il suicidio TorinoToday

Ha ucciso la compagna e poi ha tentato di uccidersi. L'uomo, circa 50 anni, è stato portato in ospedale ad Asti dal personale del 118. Sul posto carabinieri e vigili del ...Ha ucciso la compagna e poi ha tentato di uccidersi. L'uomo, circa 50 anni, è stato portato in ospedale ad Asti dal personale del 118. L'ennesimo femminicidio si è… Leggi ...