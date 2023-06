Inaugurata la Nuova Caserma sede della Tenenza di Sapri

Leggi su zon

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nella giornata di ieri, giovedì 8 giugno 2023, a(SA), si è tenuta la cerimonia di inaugurazione ed intitolazioneGuardia di Finanza. La struttura che ospita adesso le Fiamme Gialle, in via Crispi, situata non lontano dal Municipio, ha costituito ladel Giudice di Pace fino al mese di dicembre 2015 quando, con decreto dell’allora Ministro di Grazia e Giustizia, Andrea Orlando, veniva soppresso per essere trasferito a Sala Consilina (SA). Una volta assegnato alla Guardia di Finanza, l’immobile è stato sottoposto a ristrutturazione, con interventi finanziati in parte dal Comune di(SA) ed in parte dal Comando Generale del Corpo. Laè intitolata al Brigadiere Arturo Barzelloni, nativo di Sanza (SA), ...