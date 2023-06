In fuga dal Sannio | si alza l’età media dei residenti | i giovani non ci sono più

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIlcontinua a perdere abitanti. Il censimento permanente pubblicato di recente dall’Istat conferma una tendenza sullo spopolamento che non accenna ad arrestarsi. L’Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato i dati sulla popolazione censuaria aggiornati a fine 2021, quindi a diciotto mesi fa, alle porte di un’annata – la ‘2022’ – che ha visto un’altra sostanziosa fetta disalutare la nostra provincia. Una diaspora evidente, chiaramente percepita, e che a sua volta non potrà fuggire alla cruda verità dei numeri. Dicevamo del censimento al 31 dicembre 2021. Inelin quella data erano 265.055, in calo rispetto all’anno 2020 (-1661) e soprattutto al 2019 (-7.263). Allargando la forbice ad un arco temporale di vent’anni, viene fuori un elemento considerevole. ...