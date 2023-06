In Argentina celebrano la punizione di Pafundi | «Come Maradona nello stadio Maradona»

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nell’autunno argentino è arrivata “Un’estate italiana“. Così Il Clarìn celebra la finale del Mondiale Under 20 che l’Italia si giocherà contro l’Uruguay. Le due nazioni che hanno vinto i primi mondiali della storia: 1930 e 1950 la Celeste; 1934 e 1938 gli Azzurri). Le suggestioni del passato ingonfiano di contesto il Mondiale giovanili. “Simone– scrive il Clarìn – ha inchiodato un calcio dinel miglior stile di DiegoalloLa Plata che porta il suo nome“. E’ il gol del 2-1 alla Corea del Sud e della prima finale di Coppa del Mondo Under 20 dell’Italia. Il giornale argentino scrive che l’Italia ha mostrato “artigli, forza e tecnica”. Anche La Nacion scrive della grande prestazione dell’Italia, ed esalta Cesare Casadei, “il centrocampista del ...

