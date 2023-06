Improcrastinabile Papa operato | la confessione dell' arcivescovo sotto anonimato

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nel pomeriggio di mercoledìFrancesco è statoposto al policlinico Agostino Gemelli ad un intervento chirurgico d'urgenza per una "laparotomia e plasticaa parete addominale con protesi", stando a quanto diramato dalla sala stampaa Santa Sede. La degenza, è già chiaro, durerà diversi giorni. Annullati tutti gli impegni almeno fino al 18 giugno. Questa è la terza volta che Bergoglio viene ospedalizzato in quello che viene ormai da tempo definito il “il Vaticano numero 3” (copyright di Giovanni Paolo II), dopo lo Stato e Castel Gandolfo, s'intende. La prima fu nel luglio 2021, quando fuper una stenosi diverticolare; la seconda solo tre mesi fa, a marzo, per una brutta polmonite che qualcuno aveva invece ipotizzato essere un infarto. E d'infarto qualche malalingua pettegola ...

