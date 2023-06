Imprese | InfoCamere | approvato bilancio 2022 | valore produzione +5% a 118 mln

...altri asset informativi a servizio dellee della Pubblica Amministrazione, l'impegno verso le tematiche della sicurezza informatica e dell'innovazione tecnologica'. 'L'attività di-...... il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio e. Questo ... ossia tramite PEC, così come già oggi fanno nei confronti di, professionisti e pubbliche ...... il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio ehanno ...e Pubblica Amministrazione ". Che cos'è l'INAD . Come dice il nome stesso, l'INAD è un ...

Imprese, InfoCamere: approvato bilancio 2022, valore produzione + ... Adnkronos

(Adnkronos) – L’assemblea degli azionisti di InfoCamere ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2022 dell’azienda che si è chiuso con un valore della produzione di 118,8 milioni di euro (+5% r ...Calano l’offerta di lavoro e le imprese nel Tarantino. Per la prima nel trimestre sino a luglio sono previsti 10.540 ingressi, ma si è a 1.080 unità in meno rispetto allo ...