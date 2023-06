Impact 08 06 2023 Un po’ di caciara finale

(Di venerdì 9 giugno 2023) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di. Domani notte ci sarà Against All Odds, ultima tappa prima dell’estivo Slammiversary. Settimana scorsa i MCMG hanno fatto da padroni della puntata, stasera invece il main event vedrà coinvolti alcuni dei partecipanti del particolare 8-4-1 match. Addentriamoci nella puntata! Chris Bey sconfigge Jason Hotch (2,5 / 5) Dopo il match Brian Myers e i Good Hands attaccano il vincitore e Ace Austin. Heath sconfigge Champagne Singh (1,5 / 5) Joe Hendry sconfigge Sheldon Jean N.C. Dopo il match il vincitore chiama Dirty Dango per fargli vedere uno dei suoi video parodia. Il testo della canzone narra di come l’ex Fandango sia passato dal picchiare Chris Jericho a giocare a fare il poliziotto con Tyler Breeze, dopo che è stato rifiutato a Total Divas da Summer Rae ed Eva Marie. ...

IMPACT WRESTLING: Risultati IMPACT! 08-06-2023 (ultima fermata prima di Against All Odds)

