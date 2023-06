Il World Taekwondo Grand Prix si apre in Piazza di Spagna

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il Romaditorna al Parco del Foro Italico. Per la quarta volta la Federazione Italiana sarà impegnata nell’organizzazione della kermesse. Si terrà dal 9 all’11 giugno 2023 la manifestazione facente parte del circuito dei ‘’ della. La più importante competizione a livello internazionale. Roma, il Foro Italico, gli eventi collaterali e non ultima la perfetta macchina organizzativa messa in piedi dalla Federazione Italiana di, hanno reso unico e insostituibile questo appuntamento nel calendario internazionale. 32 atleti, di ogni categoria olimpica, si affronteranno nello Stadio Nicola Pietrangeli, per ottenere i punti decisivi per la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Come ...