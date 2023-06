Il voto al Parlamento Ue per i fondi del Pnrr alle armi ha confermato l’espugnazione del Pd

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) Grazie a Massimiliano Smeriglio e ai rappresentanti del Movimento Cinquestelle per aver votato aleuropeo contro la devoluzione deidelalla continuazione sine die della guerra in Ucraina. Questoha squadernato la catastrofica crisi di prospettive del Partito democratico ormai espugnato definitivamente, nonostante il pannicello caldo armocromizzato Schlein, dforze allineate alla NATO, agli Stati Uniti e all’industria bellica. Il PD costituisce oggi solo un gruppo fondato sulle opportunità, peraltro in via di sparizione definitiva, derivanti dall’esercizio del potere. Di questo ostacolo occorre liberarsi al più presto se si vuole garantire un futuro non tanto e non solo alla sinistra, quanto al popolo italiano nel suo complesso che si avvia a passo di carica verso ...