Il vittimismo complottista di Johnson | unico responsabile della sua caduta

(Di venerdì 9 giugno 2023) È un passo indietro con accenti trumpiani, seppur non eversivi. Una beffa del destino che arrivi nello stesso giorno in cui l’ex presidente viene incriminato per i documenti riservati stipati a Mar-a-Lago come fossero annuari delle superiori. L’ex primo ministro inglese Borissi dimette dalla carica di deputato. Perché costretto, perché a corto di alternative. Ha visionato il risultato dell’indagine a suo carico per il Partygate, le feste in pieno lockdown nei palazzi governativi di Londra, e le cartecommissione speciale lo inchiodano: ha ingannato il Parlamento. La conseguenza politica più tangibile, e immediata, sarà un’elezione suppletiva nel suo seggio. Dal tenore del suo comunicato, pare intendere che non si farà da parte, ma vorrà correre, anche se nelle mappe dei sondaggi Uxbridge & South Ruislip è considerato un collegio ...