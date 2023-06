Il turismo in pieno boom “non trova lavoratori” perché paga poco? C’è il soccorso di FdI | 55 milioni per un bonus a chi fa notturni e festivi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) La maggioranza di destra tira dritto lungo la strada intrapresa in aprile, quando il governo Meloni ha deciso di potenziare il taglio del cuneo fiscale invece che spingere le imprese ad aumentare salari rimasti al palo. L’ultima mossa, arrivata in fase di esame del decreto Lavoro in commissione Affari sociali al Senato, appare ancora più difficile da giustificare: mentre ilvive una stagione dicon pochi precedenti, Fratelli d’Italia via emendamento ha ottenuto il varo di quello che è stato ribattezzato “estate“. In pratica vuol dire che sarà lo Stato, e non gli imprenditori del comparto, ad aprire il portafogli e versare aiun incentivo per i turnie gli straordinari nei. A un costo di 54,7di euro. “Non volevamo ...