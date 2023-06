Il Terminal di Agognate di Intermodaltrasporti | in dirittura di arrivo i lavori Dal 1° Marzo 2023 l' hub terminalistico è diventato stazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) (Adnkronos) - Novara, 9 giugno. Ildidi, nato cinque anni fa dalla visione strategica della famiglia Fiorini con la riqualificazione di una preesistente area industriale dismessa, riattivata e restituita al territorio come infrastruttura qualificata di eccellenza della logistica intermodale e più sostenibile delle merci.è uncon una superficie complessiva di oltre 300.000 mq, un'area ben servita sia da nodi ferroviari che viari, forte di un posizionamento strategico anche come possibile retroporto di interesse per Genova e che, solo lo scorso anno, ha movimentato e gestito 200.000 tonnellate di merci.continua a lavorare al potenziamento infrastrutturale di questo ...