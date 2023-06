Il Sudan dichiara persona non grata l’inviato ONU

... la pace in Yemen; l'impegno dei due paesi per la cessazione della guerra in; l'influenza ... Teheranche i nuovi missili balistici hanno una portata fino a 2 mila chilometri e ...... rivendicata dal regista stesso che nelle intervistedi aver voluto raccontare le ...che si è aggiudicato Premio della libertà è un film esplicitamente politico sul rapporto tra ile il ...1521 " La Dieta di Worms termina quando Carlo V emana l'Editto di Worms, cheMartin Lutero ... 1969 " Inil colonnello Ja'far al - Nimeyri prende il potere con un colpo di Stato. 1973 " ...

Il governo del Sudan dichiara l'inviato Onu Volker Perthes "persona ... Agenzia Nova

Il governo del Sudan ha dichiarato l'inviato delle Nazioni Unite Volker Perthes «persona non grata», ha reso noto il ministero degli Esteri del paese arabo-africano.«Il governo della Repubblica del Sudan ha notificato al segretario generale delle Nazioni Unite di aver dichiarato Perthes persona non grata a partire da oggi», ha affermato ieri sera il dicastero ...