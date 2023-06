Il sangue di Giulia Tramontano svelato dal luminol Così Alessandro Impagnatiello ha ripulito la scena del crimine - GALLERY

(Di venerdì 9 giugno 2023) Copiose macchie diovunque, tantissime, tanto che gli operatori del Ris inizialmente avevano pensato ad un problema della strumentazionee a un falso positivo, invece quelle enormi macchie evidenziate in blu, indicano ildiche dopo essere stata uccisa, è stat

9.10 Omicidio, oggi l'autopsia Si svolge oggi l'autopsia diTramontana, la 29enne uccisa al settimo mese di gravidanza dal fidanzato. Lui prima ha ...Impagnatiello che pulisce dal...Tracce direse ancora più macabre dal colore viola scuro del luminol che le evidenzia, un via vai ... ma l'omicidio della 29enneTramontano, madre incinta di sette mesi di quel bimbo mai ......Oggi l'autopsia diTramontano, la ragazza di 29 anni uccisa al settimo mese di gravidanza dal suo fidanzato Alessandro Impagnatiello, a Senago. In un video si vede Impagnatiello pulire...

L'omicidio di Giulia, in un video Impagnatiello pulisce il sangue sulla rampa di scale RaiNews

De Luca alla manifestazione per ricordare Giulia Tramontano ricorda anche i cognati uccisi: “Siamo ritornati in un mondo animale privo di ...Dalle analisi sulle tracce di sangue trovate in casa, Impagnatiello avrebbe accoltellato Giulia Tramontano alle spalle. Continuano le indagini, e ...