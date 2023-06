Il Salario Minimo così non serve Il paradosso tutto italiano

Leggi su fmag

(Di venerdì 9 giugno 2023)sì,no. Al di là delle posizioni da scacchiere politico – che spesso piegano la questione a mero esercizio retorico di rappresentazione di ideologie a favore o contro un elemento dirimente della vita dei cittadini – occorre riconoscere che in Italia il problema legato agli stipendi esiste. E bisogna far qualcosa, prima che sia troppo tardi e la frattura sociale diventi irreparabile. Il quadro generale: gli stipendi in Italia, l’inflazione e la necessità di unAndiamo con ordine, provando a coniugare le esigenze di sintesi con la volontà di tracciare un quadro della situazione più o meno completo (il lettore perdonerà i rimandi ad articoli di approfondimento contenenti dati e spiegazioni maggiori dei fenomeni richiamati nel corrente ...