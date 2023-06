Il ritorno di Zerocalcare | perché “Questo mondo non mi renderà cattivo” è da vedere

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tornacon una nuova serie tv. “Questonon micattivo” è su Netflix: eccoè da non perdere (foto Netflix) Non è il solito cartone animato. Come lui, del resto, non è il solito fumettista. Non aspettatevi il bis sulla falsa riga di Strappare lungo i bordi.,a aparità di qualità, la nuova serie tv Netflix firmata dacambia tono e registro. Ma Questonon micattivo colpisce ugualmente al cuore. Arrivano oggi in streaming i sei episodi che compongono questa nuova storia animata. Dove ritroviamo i personaggi del primo cartoon e alcune frasi ormai diventate celebri («Annamo a pijà er gelato?» su tutte). Ma veniamo catapultati in una dimensione diversa del quartiere e dei suoi abitanti. Che si ...

... vi sveliamo le sinossi ufficiali di Questo mondo non mi renderà cattivo firmate dain ... Si segnala qualche dilemma etico e un inaspettatoin quartiere dopo vent'anni. COME UNA ...ILDISul 'Corriere della sera' si parla del fumettista, che sta per tornare con la serie Questo mondo non mi renderà cattivo , sempre su Netflix come Strappare lungo i bordi . "...FOTO Dall'attesa The Idol, aldi Black Mirror fino alla nuova serie di: ecco tutti i titoli da non perdere nel mese di giugno Funny Woman / Una reginetta in TV - Sky Serie. Dal 2 ...

Questo mondo non mi renderà cattivo, recensione dei primi episodi ... Movieplayer

Arriva su Netflix la seconda serie di animazione dopo il grande successo della prima, “Strappare lungo i bordi”. Si tratta di 6 episodi, di circa mezz'ora ciascuno, che entreranno ancora più a fondo n ...Questo mondo non mi renderà cattivo, il significato del titolo e della serie tv di ZeroCalcare disponibile su Netflix dal 9 giugno 2023.